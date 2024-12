Preço da eletricidade vai continuar a diminuir nos próximos anos, garante ministra

Sobre a taxa de carbono e o facto de o ministro das Finanças ter anunciado que em 2025 vai baixar a taxa de carbono dos combustíveis e subir o imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP) na mesma proporção, sem afetar o preço, Maria da Graça Carvalho remete a opção para as Finanças.Nesta entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, a ministra do Ambiente e Energia revelou que o trabalho técnico do grupo de trabalho "Água que Une", sobre a estratégia nacional da água, está pronto. Já foi feita uma primeira apresentação à ministra do Ambiente e ao ministro da Agricultura.

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) definiu que os preços da eletricidade no mercado regulado vão aumentar 2,1% em janeiro, mas, por via da descida do IVA e das tarifas de acesso às redes, as faturas da luz acabarão por descer no início do ano.A ministra do Ambiente e Energia considera que o preço é mais justo e garante que "se não houver sobressaltos" esta tendência de decréscimo "vai continuar nos próximos anos" devido ao fim progressivo das tarifas garantidas, nomeadamente na biomassa, eólicas e solar e à incorporação cada vez maior das renováveis.