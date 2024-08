Primeiro Dia Mundial do Cão da Serra da Estrela assinalado em setembro

A iniciativa é da Associação Portuguesa do Cão da Serra da Estrela que "quer fazer tudo para divulgar, promover e preservar uma das grandes raças autóctones portuguesas".

"Achamos que, para além de ser um património muito valioso entre as nossas raças autóctones, merece o nosso esforço em criar um evento que possa dignificar o cão e também as pessoas. A parte social que o cão teve ao longo destes milhares de anos, mas principalmente desde os últimos três séculos, merece essa dignificação", disse à agência Lusa o presidente da Associação, Paulo Peralta da Costa.

No dia 08 de setembro, a Associação desafia os donos dos animais em vários países do mundo a vir para a rua e reunirem-se nos parques, em passeios ou piqueniques de confraternização.

"Iremos estar na rua com os animais. Cada um que venha à rua traga o seu cão e envie fotos que vão ser publicadas numa página do Facebook. Vamos divulgar ao máximo para que a raça seja reconhecida por aquilo que ela é, como raça de trabalho de excelência, e nos dias de hoje mais do que isso", sustentou Paulo Peralta da Costa.

Para o presidente da Associação, o cão da Serra da Estrela é "provavelmente o melhor do cão do mundo", sendo "muito cuidadoso em família e com um temperamento fantástico, para além da beleza própria, quer seja na variedade de pelo comprido, quer seja na rusticidade da variedade de pelo curto".

O dirigente realçou que se trata de uma raça milenar que sempre foi usada para a proteção dos rebanhos e das propriedades e que perdeu muito desta dinâmica devido ao despovoamento do interior.

"Felizmente ainda existem uns quantos carolas que se dedicam à função do cão. Hoje, o cão da Serra da Estrela está disseminado um bocadinho por todo o mundo", assinalou Paulo Peralta da Costa.

A associação considera que o Dia Mundial do Cão da Serra da Estrela será também uma forma de valorizar todos aqueles que ainda têm a carolice de trabalhar na pastorícia, manter um bocadinho de vida no interior e que tem o cão para sua proteção.

A iniciativa será promovida em parceria com o Estrela Mountain Dog Club, associação do Reino Unido, onde há 13 anos é organizado anualmente um piquenique com animais, tutores e admiradores da raça.

"Aproveitando esse encontro, achámos que podíamos contribuir um bocadinho mais. Criámos ligações internacionais aos clubes da raça espalhados por todo o mundo e propusemos-lhes criar o Dia Mundial do Cão da Serra, no dia em que é feita aquela atividade, por forma a divulgarmos a raça e a colocar a raça no figurino canino que ela merece", salientou o presidente da Associação Portuguesa.

Os dinamizadores do Dia Mundial do Cão da Serra da Estrela lembram que a raça tem outras aptidões menos conhecidas como cão de terapia assistida, cão-guia, cão de trabalho de forças militares / policiais e até em busca e salvamento.

A Associação Portuguesa Cão da Serra da Estrela, criada em 1986, tem cerca de 600 associados, entre criadores, tutores e apreciadores da raça.