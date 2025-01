Retomada circulação ferroviária na Linha de Cascais

A CP-Comboios de Portugal e a Infraestruturas de Portugal referem numa informação divulgada na rede social Facebook que a circulação foi retomada após ter sido suspensa cerca das 12:00 de quarta-feira devido a um problema na alimentação da catenária.

"Após a realização dos trabalhos de reparação, foram restabelecidas as normais condições de circulação no troço da Linha de Cascais entre Carcavelos e Cascais", precisa a IP.

Também a circulação ferroviária na Linha do Sul no concelho de Grândola, no distrito de Setúbal, foi retomada às 06:25 depois de ter estado suspensa devido à queda de uma árvore, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou que a Linha do Sul estava suspensa desde as 20:40 devido à queda de uma árvore sobre a catenária junto à Aldeia do Futuro, Grândola.

A queda de uma árvore suspendeu igualmente a circulação ferroviária na Linha de Guimarães, entre as estações de Santo Tirso e Guimarães, no distrito de Braga, na quarta-feira, tendo sido retomada ainda de manhã.