Standard & Poor`s atualiza o "rating" de Portugal

Em março deste ano, a S&P subiu o "rating" de Portugal de "BBB+" para "A-", com perspetiva positiva, levando o país, treze anos depois, a estar entre os níveis "A" de todas as principais agências.



Para Paulo Monteiro Rosa, economista sénior do Banco Carregosa, "o mais provável é que haja uma reafirmação da classificação de crédito em 'A-', reiterando igualmente a perspetiva positiva do rating".



Vítor Madeira, analista da Xtb, também considera que "o contexto será para que a capacidade de pagar com as suas obrigações por parte do Estado sejam semelhantes com as da última avaliação, sendo provável que o ‘rating’ seja mantido".



Ainda assim, o analista abre a porta a uma mexida no "outlook" (perspetiva), atualmente positivo, salientando que "podem sempre existir mudanças", nomeadamente já que "o contexto macroeconómico europeu não é muito animador e é claro que este pode impactar a direção que Portugal atravessa".



O "rating" é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.