`Startup` indiana de medicina dentária móvel instala-se no Politécnico da Guarda

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, o IPG informou que a MobiSmile (Sorriso móvel) é a quarta empresa tecnológica a integrar a Incubadora de Empresas Desnuclearizada em 2024, "fortalecendo a presença internacional de `startups`".

"Depois de uma primeira fase, em que atuará no concelho da Guarda, promete alargar a sua área de intervenção", acrescentou aquela instituição de ensino.

De acordo com o IPG, a MobiSmile vai desenvolver, na Guarda, um serviço inovador de medicina dentária móvel, destinado às populações que residem em zonas rurais do concelho.

Fundada pela empreendedora indiana Deepti Amarlal -- médica dentária com vasta experiência na área da saúde oral e na implementação de projetos inovadores no seu país -- a MobiSmile vai facilitar o acesso a tratamentos odontológicos em regiões onde a presença de clínicas é limitada ou o acesso é difícil.

Para o presidente do Instituto Politécnico da Guarda, Joaquim Brigas, a instalação desta `startup` na incubadora deste estabelecimento de ensino superior é motivo de "enorme satisfação para o IPG e para toda a região".

Para Joaquim Brigas, tal trará "um impacto social positivo associado à sua atuação".

"Ao visar grupos populacionais mais vulneráveis, sobretudo idosos, que residem em zonas rurais menos favorecidas, irá contribuir de forma significativa para elevar os seus níveis de qualidade de vida", destacou.

Depois da "Seed by Seed", da "AG-Transformer" e da "Solo", a "MobiSmile" é o quarto projeto empreendedor de investidores estrangeiros acolhidos pela Incubadora de Empresas Desnuclearizada do IPG em 2024, no âmbito do protocolo com a Empowered Startups.

Segundo o IPG, até ao final do ano, está prevista a chegada de "pelo menos mais uma `startup`" à Incubadora de Empresas Desnuclearizada.

Para além deste protocolo, o IPG é também um dos promotores do Mêda Invest, um centro empresarial criado no município da Mêda para apoiar investidores locais na instalação de empresas.

Este centro irá proporcionar "oportunidades de formação e de desenvolvimento profissional à população ativa local, elevando a sua qualificação e proporcionando-lhes novas oportunidades".

"O Politécnico da Guarda participa nesta nova estrutura empresarial da Mêda prestando serviços, transferindo tecnologia, apoiando projetos de reconversão económica e industrial e participando em projetos de investigação", referiu.