`Stock` de crédito à habitação atingiu em agosto valor recorde desde abril de 2015 - BdP

De acordo com as estatísticas do banco central, os 100,4 mil milhões de euros de `stock` de empréstimos para habitação em agosto representavam mais 1,15% do que no mesmo mês de 2023 e mais 0,51% face a julho.

"Este é o valor mais elevado desde abril de 2015 e a maior variação mensal desde dezembro de 2021", refere o BdP.

Já o montante total de empréstimos ao consumo era de 22 mil milhões de euros em agosto, num aumento de 5% face a agosto de 2023 e de 0,6% face a julho.

Quanto ao `stock` de empréstimos às empresas, este totalizava 72,3 mil milhões de euros no final de agosto, menos 1,4% face a agosto de 2023 e menos 0,9% face a julho.

O Banco de Portugal divulgou também hoje o `stock` dos depósitos.

Os depósitos de particulares somavam 188,3 mil milhões de euros em agosto, menos 700 milhões de euros do que em julho, o que o banco central atribui à redução dos depósitos à ordem compensados parcialmente por aumentos de depósitos a prazo.

Em termos relativos, o `stock` de depósitos de particulares aumentou 7,7% face a agosto de 2023 e diminuiu 0,99% face a julho.

Já o `stock` de depósitos das empresas era de 66,5 mil milhões de euros em agosto, mais 2,8 mil milhões de euros do que em julho (4,5%), no que o BdP diz ser "o maior aumento desde setembro de 2010".

Relativamente ao mês homólogo, estes depósitos cresceram 0,7%.