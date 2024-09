A Antena 1 apurou, junto de fonte governamental, que o presidente da Lufthansa foi recebido no Ministério das Finanças, para uma reunião com o ministro das Finanças e com o ministro da Infraestruras.





A Lufthansa pode comprar cerca de 20 por cento da TAP, uma percentagem avaliada entre 180 e 200 milhões de euros.





Ricardo Penarróias, presidente do Sindicato Nacional de Pessoal de Voos da Aviação Civil. não comenta o valor de que se fala e quanto a ter uma transportadora pública ou privada, o importante é haver uma gestão profissional.