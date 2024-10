Tio de Ricardo Salgado revelou que sobrinho era único que "sabia e decidia tudo"

No interrogatório feito em 2015, no âmbito do caso BES/GES, António Ricciardi, tio de Ricardo Salgado, revelou que o sobrinho era o único que "sabia e decidia tudo" dentro do grupo.

A gravação do antigo líder da família Espírito Santo, que morreu em 2022, foi reproduzida esta manhã, em Tribunal.



Nela, António Ricciardi afirmava que só soube o que tinha acontecido às contas do BES numa reunião, em novembro de 2013, quando surgiu um buraco de mais de mil milhões de euros.



Até aí, Ricciardi disse ter confiança absoluta no sobrinho e que se limitava a assinar os documentos.