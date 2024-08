UE aprova 1.ª verba de 4,2 mil ME de ajuda total de 50 mil ME

A luz verde para esta primeira parcela do instrumento financeiro que tem um valor total de 50 mil milhões de euros, no valor de 4,2 milhões de euros, foi decidida depois de o Conselho da UE ter concluído, em maio, que o plano apresentado por Kiev cumpre as condições prévias para a Ucrânia receber subvenções e empréstimos para apoiar a estabilidade macrofinanceira do país e o funcionamento da sua administração pública.

O Mecanismo para a Ucrânia 2024-2027 prevê que o desembolso dos pagamentos é feito sob reserva da execução das reformas e dos investimentos acordados.

O mecanismo financeiro é uma das ajudas à Ucrânia aprovadas pela UE na sequência da guerra lançada pela Rússia em 24 de fevereiro de 2024, que lançou a Europa na pior crise desde a II Guerra Mundial (1939-1945).