Turismo continua a crescer: avança formação de migrantes com estágios pagos nas empresas

A campanha deste ano do Turismo de Portugal conta com testemunhos de quem sente os benefícios que o turismo traz ao país.

Desde o vendedor de bolas de Berlim no Algarve à varina na Nazaré, são várias as vozes, de 7 regiões de Portugal que explicam o impacto do turismo na vida deles.

O crescimento do setor, a importância económica para o país e a questão da mão de obra migrante, são temas em destaque na conversa com o Presidente da Confederação de Turismo de Portugal.

Francisco Calheiros revelou à Antena 1 que o setor vai formar 1500 migrantes nas escolas de turismo, com estágios pagos nas empresas portuguesas.





Vamos conhecer as linhas mestras da campanha "Eu conto com o turismo".