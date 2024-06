Espanha goleia Irlanda do Norte na preparação para o Europeu

Logo aos dois minutos, Daniel Ballard causou surpresa em Palma de Maiorca, ao adiantar os visitantes, mas a Espanha reagiu rapidamente e partiu para uma primeira parte demolidora, durante a qual marcou por quatro vezes: Pedri (12 e 29), Álvaro Morata (18) e Fábian Ruiz (35).



No segundo tempo, aos 60, Mikel Oyarzabal, que tinha sido lançado em campo aos 52, fechou o contador, mantendo o ritmo goleador, depois de ter feito um 'hat-trick' contra Andorra na quarta-feira, no primeiro teste da 'la roja' na antecâmara para o Europeu.



A Espanha integra o Grupo B, com a campeã em título Itália, a Albânia e a Croácia (que hoje ganhou a Portugal no Jamor, por 2-1).



Eslovénia e Bulgária empataram a uma bola (1-1), com Kiril Despodov a adiantar os búlgaros, de penálti, logo aos quatro minutos, mas, 10 minutos depois, o avançado Andraz Soprar, que passou pelo futebol português (Sporting e Sporting de Braga) igualou o marcador, e o resultado não sofreu mais alterações até ao final da partida.



A Eslovénia integra o Grupo C, juntamente com Dinamarca, Inglaterra e Sérvia.



A Hungria bateu Israel, por 3-0, com os três golos a surgirem cedo na partida. Roland Sallai inaugurou o marcador, aos 12 minutos, após assistência de Barnabas Varga, que se encarregou de marcar os outros dois golos dos húngaros, aos 19 e aos 22.



A Hungria está no Grupo A, com Alemanha, Suíça e Escócia.



Já a Suíça defrontou a Áustria (Grupo D com França, Países Baixos e Polónia) e o resultado final foi um empate a um golo. Christoph Baumgartner adiantou os austríacos, aos cinco minutos, e Silvan Widmer empatou, aos 26.



A Suécia (uma das grandes ausentes do Euro2024) foi goleada em casa pela Sérvia (Grupo C), que fez três golos sem resposta. Sergej Milinkovic-Savic, que joga na Arábia Saudita ao serviço do Al-Hilal, treinado por Jorge Jesus, abriu a contagem, aos 18 minutos.



Já no segundo tempo, o ‘inevitável’ Aleksandar Mitrovic, que também atua no Al-Hilal, ampliou a vantagem (60) e Dusan Tadic fechou o marcador (70).



A Dinamarca (Grupo C) ganhou à Noruega (falhou o Euro2024), por 3-1, graças a uma entrada forte na partida. Os golos surgiram aos 12 e aos 21, marcados por Pierre-Emile Hojbjerg e Jannik Vestergaard, respetivamente.



No segundo tempo, o goleador Erling Haaland reduziu, aos 72, sete minutos depois de ter visto um golo anulado por fora de jogo.



Em cima do minuto 90, Yussuf Poulsen fixou o resultado final, confirmando a vitória dos dinamarqueses, que contaram com Alexander Bah (Benfica) e Morten Hjulmand (Sporting) a titulares.



A Bélgica (Grupo E, com Roménia, Eslováquia e Ucrânia) bateu o Luxemburgo (3-0), com dois golos de Romelu Lukako (42 e 57) e um de Leandro Trossard (81).



O Euro2024 vai decorrer na Alemanha entre os dias 14 de junho e 14 de julho.