UEFA investiga cânticos de Morata e Rodri nos festejos do título europeu

A UEFA está a avaliar uma eventual violação do seu regulamento por parte dos futebolistas da seleção espanhola Álvaro Morata e Rodri, durante a celebração da conquista do Euro2024, realizado na Alemanha, anunciou hoje o organismo.

Nesta celebração, Morata e Rodri cantaram ‘Gibraltar é espanhol’ nos eventos com o público que os recebeu em Madrid, onde celebraram o quarto título europeu de Espanha, depois de derrotar por 2-1 a Inglaterra na final, em Berlim.



A Associação de Futebol de Gibraltar (GFA) apresentou uma queixa oficial à UEFA na terça-feira e descreveu a celebração da seleção espanhola como “extremamente provocadora”, “insultuosa” e “inaceitável”, acrescentando que “no futebol não há lugar para comportamentos desta natureza”.



O governo de Gibraltar mostrou-se “desapontado” com a celebração e definiu os cânticos como “comentários obsoletos sobre Gibraltar”, tendo este gesto sido uma “mistura desnecessária de um sucesso desportivo com declarações políticas discriminatórias”.



A UEFA admitiu Gibraltar, que é um território ultramarino britânico na costa sul de Espanha, como membro de pleno direito em maio de 2013, na sequência de uma decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) e contra a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e o governo espanhol.