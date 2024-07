Euro2024: Espanha com mais de metade de jogadores no melhor "onze" da competição

Na lista hoje conhecida surgem nomes como Marc Cucurella, Dani Olmo, Fabián Ruiz e Nico Williams a juntarem-se aos já consagrados Rodri e Lamine Yamal.Yamal tinha sido eleito logo no domingo, dia da final e da vitória diante da Inglaterra (2-1), o melhor jogador jovem do torneio, enquanto Rodri foi considerado o melhor futebolista da competição.Tendo por base as escolhas de um painel de 12 antigos jogadores e treinadores, no melhor 'onze' do Euro2024, divulgado pela UEFA, figura ainda Kyle Walker, o único jogador de Inglaterra, a seleção vice-campeã.Fazem parte ainda desta equipa ideal os franceses Mike Maignan (guarda-redes) e William Saliba (defesa central), o suíço Manuel Akanji (defesa central) e o alemão Jamal Musiala (avançado).O painel de observadores da UEFA, formado Aljosa Asanovic (Croácia), Rafael Benítez (Espanha), Frank de Boer (Países Baixos), Packie Bonner (Irlanda), Fabio Capello (Itália), Jean-François Domergue (França), Avram Grant (Israel), Aitor Karanka (Espanha), Ioan Lupescu (Roménia), David Moyes (Escócia), Michael O'Neill (Irlanda do Norte) e Ole Gunnar Solskjaer (Noruega), elegeu ainda o sistema tático '4-3-3', o mais utilizado no torneio.Portugal despediu-se do Euro2024 ainda nos quartos de final, depois de perder com a França no desempate por grandes penalidades (5-3, após o 0-0 no final do prolongamento), e já depois de também ter ultrapassado os 'oitavos' na marca dos 11 metros, então diante da Eslovénia (3-0, depois de novo 0-0).





c/Lusa