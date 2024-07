Euro2024: Portugal-Eslovénia foi o jogo com audiência média mais alta, conclui Havas

Segundo os dados da Havas, o jogo da seleção portuguesa contra a Eslovénia registou uma audiência média de 36,5%, a mais alta em Portugal entre os vários jogos do campeonato europeu.



Este encontro, do qual a seleção portuguesa saiu vitoriosa, foi transmitido pela RTP1 no dia 01 de julho e obteve um 'share' de 64,8%.



Portugal ainda seguiu para os quartos de final com a seleção francesa, no dia 05 de julho, mas a audiência média já foi mais baixa, fixando-se nos 35,7%, ainda que o 'share' tenha sido de 65,9%.



Foi este encontro com França, transmitido pela TVI, que ditou o fim da participação da seleção das quinas no Euro2024.



Entre os restantes jogos da seleção treinada por Roberto Martínez, foi a partida com a Turquia durante a fase de grupos que obteve uma menor audiência média, de 26,8%.



Já entre os jogos em que Portugal não participou, foi a final do Euro2024, que se disputou entre Espanha e Inglaterra no domingo passado, que obteve maior audiência, de 27,3%.



A seleção espanhola de futebol venceu o Euro2024, tornando-se campeã da Europa de futebol pela quarta vez, ao ganhar por 2-1 face a Inglaterra.