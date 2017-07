​​Bilhar: Daniel Sánchez é o novo n.º 1 do ranking mundial

RTP 10 Jul, 2017, 17:43 / atualizado em 10 Jul, 2017, 17:58 | FC Porto

O sul-coreano Haeng-Jik Kim, de apenas 25 anos, foi o vencedor da etapa portuguesa da Taça do Mundo de bilhar às três tabelas com três atletas asiáticos a ocupar três dos quatro primeiros lugares da prova disputada no Dragão Caixa.



Apesar de eliminado nos quartos-de-final, o espanhol Daniel Sánchez, que foi quinto classificado e também o melhor entre os bilharistas do FC Porto, ascendeu ao primeiro lugar do ranking mundial. Depois de disputada a quarta etapa da Taça do Mundo, Sánchez lidera a lista dos melhores do mundo, com 422 pontos, e é seguido pelo holandês Dick Jaspers, que soma 360.