Aboubakar falha início da preparação do FC Porto para jogo com o Casa Pia

O início da preparação para o encontro de quinta-feira, com o Casa Pia, em Lisboa, relativo à segunda ronda do grupo D da Taça da Liga, começou escassas horas após o triunfo diante do Paços de Ferreira, por 2-0, no Estádio do Dragão, em jogo da 12.ª jornada da I Liga.



De acordo com a informação publicada pelos ‘dragões’ no sítio oficial na Internet, do boletim clínico fazem parte Romário Baró, em regime de treino condicionado e ginásio, e Aboubakar, que contraiu segunda-feira um espasmo muscular na coxa esquerda e realizou tratamento.



O plantel portista volta ao trabalho pelas 10:30 de quarta-feira, novamente no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, em Vila Nova de Gaia.



O grupo D da Taça da Liga é liderado pelo Desportivo de Chaves, com seis pontos, seguido do FC Porto, com três, mas apenas um jogo disputado. Casa Pia e Santa Clara, respetivamente, terceiro e quarto posicionados, ainda não somaram qualquer ponto.