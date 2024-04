André Villas-Boas apresenta três nomes da comissão executiva para o FC Porto

A comissão executiva do clube terá a área de negócio e expansão internacional entregue a Tiago Madureira, diretor executivo da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) entre 2020 e 2023.



João Borges, por seu lado, ficará com a área de operações a seu cargo, alicerçada no currículo marcado pela administração do Porto de Aveiro e experiência profissional na Deloitte e Banco Carregosa, entre outros.



O departamento jurídico e de relações internacionais está entregue a José Luís Andrade, atual diretor jurídico da Associação Europeia de Clubes (ECA), tendo integrado também o departamento jurídico da FIFA e trabalhado como advogado interno no Tribunal Arbitral do Desporto.



A estes três nomes junta-se o de José Pedro Pereira da Costa, diretor financeiro, integrando uma comissão executiva da SAD liderada por Villas-Boas.



“Urge planeamento, visão e projeto. Urge uma gestão eficaz, operante, dedicada, trabalhadora e desprendida de todo e qualquer interesse alheio. Uma direção que possa olhar para o futuro de forma holística, traçar caminho para a recuperação do FC Porto”, declarou André Villas-Boas, na sede de campanha.



Se Madureira destacou os 37 anos de sócio e a “honra” de poder vir a servir o emblema ‘azul e branco’, partilhando “totalmente da visão e valores de André Villas-Boas”, José Luís Andrade admitiu que não pensava regressar a Portugal.



“Há comboios que só passam uma vez, e esta decisão acabou por ser fácil. O clube está numa situação complicada e precisa de novo rumo”, atirou.



De resto, o candidato a presidente destacou o “movimento imparável” que sente liderar, elencando a reestruturação financeira do clube, restauro da “reputação global” dos ‘dragões’, e a “capacidade de liderar pela visão, inovação, gestão e modelos de governança”, como prioridades.



O objetivo, afirmou, é “integrar nas equipas profissionais credíveis, executivos e não executivos, que possam cumprir a estratégia global de crescimento sustentável do clube”.



As eleições dos órgãos sociais do FC Porto para o quadriénio 2024-2028 são disputadas por três candidaturas, lideradas por Pinto da Costa (lista A), André Villas-Boas (B), antigo treinador da equipa de futebol, e Nuno Lobo (C), empresário e professor, incluindo ainda uma lista independente ao Conselho Superior comandada por Miguel Brás da Cunha (D).



O ato eleitoral decorrerá em 27 de abril, entre as 09:00 e as 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, numa altura em que Pinto da Costa está a cumprir o 15.º mandato consecutivo, que lhe atribui o estatuto de dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial.