André Villas-Boas é o novo presidente do FC Porto

Ainda antes do anúncio oficial, a RTP está em condições de adiantar que a lista encabeçada por André Villas-Boas conquistou com larga vantagem as eleições para os órgãos sociais do FC Porto.





Ponto final para a longa liderança de Pinto da Costa, que esteve 42 anos à frente dos destinos do clube.





Mais de 26.500 sócios exerceram este sábado o direito de voto, número que pulveriza o antigo máximo de 10.731, obtido em 1988.





A qualquer momento, aguarda-se a divulgação dos resultados oficiais e eventuais discursos dos candidatos em reação ao desfecho deste escrutínio.



As eleições dos órgãos sociais do FC Porto para o quadriénio 2024-2028 foram disputadas por três candidaturas: a Lista A, de Pinto da Costa, a Lista B, de André Villas-Boas, e a Lista C, liderada por Nuno Lobo.