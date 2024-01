André Villas-Boas recolhe assinaturas para as eleições do FC Porto

Fonte próxima da lista “” disse à agência Lusa que esse passo envolveu mais de 300 signatários e conheceu avanços significativos, num dia assinalado pela inauguração da sede de campanha nas proximidades da rotunda da Boavista, no Porto.Esse espaço vai acolher uma conferência de imprensa esta quinta-feira, a partir das 18h00, na qual serão conhecidos os nomes propostos pelo candidato à presidência dos azuis e brancos para a chefia da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal e Disciplinar.André Villas-Boas tinha apresentado o seu programa na semana passada, numa sessão presenciada por cerca de 700 pessoas na Alfândega do Porto, e juntou-se ao empresário Nuno Lobo, candidato derrotado em 2020 por Pinto da Costa, nas próximas eleições dos órgãos sociais do FC Porto rumo ao quadriénio 2024-2028, cuja data ainda será marcada pelo líder da Mesa da Assembleia Geral, José Lourenço Pinto, devendo ocorrer em abril.O ex-técnico, de 46 anos, notabilizou-se em 2010/11, quando conquistou quatro provas à frente da equipa principal de futebol, entre as quais a I Liga portuguesa e a Liga Europa, que representa o último dos sete troféus internacionais da história dos azuis e brancos.Pinto da Costa, de 86 anos, ainda não revelou se concorrerá a um 16.º mandato seguido, numa fase em que é o dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial, tendo sido eleito pela primeira vez como 33.º presidente da história do clube em abril de 1982.