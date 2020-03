Casillas confirma buscas ao seu domicílio por parte das autoridades portuguesas

“Esta manhã, a Autoridade Tributária e Aduaneira [AT] portuguesa deslocou-se ao meu domicílio no Porto, tal como foi a outros 76 domicílios de sociedades desportivas, jogadores e clubes, para recolher documentação. Coloquei-me à inteira disposição deles. A transparência é um dos meus princípios”, escreveu Casillas na rede social Twitter.



De acordo com um comunicado também divulgado na página do ex-guardião, Casillas, que se encontra em Madrid, mostrou-se “absolutamente tranquilo” com a investigação e manifestou “plena confiança” na justiça portuguesa.



Iker Casillas, de 38 anos, chegou em 2015 ao FC Porto, clube que representou até ao mês passado, durante o qual anunciou o fim da carreira de futebolista, para se candidatar à presidência da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).



A Procuradoria-Geral da República (PGR) anunciou hoje a realização de buscas em diversas sociedades de clubes de futebol, dirigentes, escritórios de advogados e agentes intermediários, no âmbito da operação ‘Fora de Jogo’.



A operação em curso baseia-se num inquérito dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) do MP e numa investigação a cargo da Direção de Serviços de Investigação da Fraude e de Ações Especiais (DSIFAE) da AT.



Ainda segundo a PGR, em causa estão "factos suscetíveis de integrarem a prática de crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais".



As SAD de Benfica, FC Porto, Sporting, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães confirmaram a realização de buscas, atestando a disponibilidade para colaborarem com as autoridades.