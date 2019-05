Casillas deixa o hospital. "Não sei o que será o futuro"

Foto: Rui Farinha - Lusa

O guarda-redes do Futebol Clube do Porto, de 37 anos, deixou no ar a ideia de que o futuro está em aberto.



"Não sei o que será o futuro, volto a repetir para se, por acaso, alguém perguntar ou tiver incertezas. Mas acho que o mais importante era estar aqui, poder falar tranquilamente e poder transmitir como estou", afirmou.



Casillas sofreu na passada quarta-feira um enfarte do miocárdio durante o treino no Centro de Estágios PortoGaia, no Olival.



O internacional espanhol renovou há pouco mais de um mês o vínculo com o Futebol Clube do Porto, emblema que começou a representar na época de 2015/16.

O palmarés

Ao longo de uma carreira recheada, Iker Casillas conquistou um campeonato do mundo e dois europeus com camisola da seleção espanhola. Ao serviço do Real Madrid, foi cinco vezes campeão de Espanha e ergueu por três ocasiões o troféu da Liga dos Campeões.



Casillas venceu ainda um campeonato do mundo de clubes e duas supertaças europeias, além de duas taças do Rei de Espanha.



Somando 167 internacionalizações, o guarda-redes figura entre os dez futebolistas que mais vezes representaram a seleção espanhola.