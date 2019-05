Casillas recebe telefonema de Marcelo Rebelo de Sousa

RTP Comentários 02 Mai, 2019, 14:12 / atualizado em 02 Mai, 2019, 16:21 | FC Porto

A RTP apurou que o Presidente considerou que Casillas "está muito, muito animado e bem disposto". O jogador espanhol agradeceu e manifestou-se surpreendido pelo telefonema do Chefe de Estado português. Iker Casillas encontra-se internado no Hospital CUF Porto.



O Futebol Clube do Porto revelou na quarta-feira que o guarda-redes estava bem e estável, na sequência de "um enfarte agudo do miocárdio" sofrido "durante o treino" no Centro de Treinos e Formação Desportiva do emblema da Invicta.



"A sessão de trabalho foi prontamente interrompida para ser prestada assistência ao guarda-redes do FC Porto", acrescentavam então os portistas.