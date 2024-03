"Champions". ”Dragões” querem esquecer 2010

Será, assim, a segunda tentativa para os “dragões” afastarem os londrinos e selarem aquele que seria apenas o quarto apuramento em 15 eliminatórias face a ingleses na sua história nas competições europeias.Em 2009/10, o duelo também começou no Dragão, onde o FC Porto se adiantou por Silvestre Varela, aos 11 minutos, com a ajuda de um “frango” do guarda-redes Lukasz Fabianski, para, pouco depois, aos 18, Sol Campbell restabelecer a igualdade.Aos 51 minutos, o FC Porto voltou a adiantar-se, com um golo do colombiano Radamel Falcao, depois de um livre marcado rapidamente por Rúben Micael, num lance muito criticado no final pelo treinador dos forasteiros, o francês Arsène Wenger.Os “dragões” foram com vantagem mínima para o Emirates, onde, em 9 de março de 2010, foram “cilindrados” pelo Arsenal, que goleou por 5-0, com dois golos na primeira parte e três na segunda.A grande figura do jogo foi o “gigante” dinamarquês Nicklas Bendtner, ao apontar os dois primeiros golos dos londrinos, aos 10 e 25 minutos, e completar o “hat-trick” já nos descontos finais, aos 90+1, na transformação de uma grande penalidade.O francês Samir Nasri, aos 63, e o marfinense Emmanuel Eboué, aos 66, apontaram os outros tentos dos ingleses.Desta vez, o FC Porto voltou a sair na frente da eliminatória, de novo dos oitavos de final da Liga dos Campeões, com um triunfo por 1-0, conseguido já sobre o final, aos 90+4 minutos, com um golo do extremo brasileiro Galeno.O “13” portista, que tinha falhado escandalosamente uma dupla oportunidade na primeira parte, redimiu-se já nos descontos com um grande pontapé de fora da área, sobre a esquerda, que não deu hipóteses ao guarda-redes espanhol David Raya.A formação comandada por Sérgio Conceição está, assim, por cima, sendo que qualquer triunfo pela margem mínima do Arsenal atira o jogo para prolongamento, uma vez que os golos fora deixaram de ser fator de desempate em caso de igualdade.O encontro entre o Arsenal e o FC Porto, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, realiza-se na terça-feira, pelas 20h00, no Emirates Stadium, em Londres.