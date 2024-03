“Champions”. FC Porto já viveu de tudo nos “oitavos”

Depois do triunfo por 1-0 face ao Arsenal, selado com um golo do brasileiro Galeno nos descontos, aos 90+4 minutos, os “dragões” enfrentam esta situação pela quinta vez, com o desempate marcado para terça-feira.



Em Londres, o FC Porto vai tentar repetir o que conseguiu na estreia dos “oitavos”, em 2003/04, face ao Manchester United e em 2020/21, frente à Juventus, e não o que sucedeu perante o mesmo Arsenal, em 2009/10, e o Málaga, em 2012/13.



A primeira vez…



A primeira vez que os “dragões” ganharam em casa o primeiro jogo dos “oitavos” aconteceu na estreia desta fase no programa da prova, na “era Champions” (desde 1992/93), numa épica eliminatória com o Manchester United.



Em 25 de fevereiro de 2004, num jogo com três golos sul-africanos, Quinton Fortune deu vantagem aos “red devils”, mas um “bis” de Benni McCarthy selou a reviravolta (2-1).



Na segunda mão de uma eliminatória em que Cristiano Ronaldo, então com 19 anos, quase não jogou (14 minutos no Dragão e oito, entrando e saindo, em Old Trafford), o FC Porto “riu por último”, com um tento de Costinha, aos 90 minutos.



O internacional luso selou o 1-1 final, depois de Paul Scholes ter colocado os ingleses na frente da eliminatória – face aos golos fora – aos 32 minutos, num jogo em que ainda “bisou”, num tento mal anulado pelo árbitro.



O VAR estava longe de ser “inventado” e o FC Porto seguiu em frente, rumo ao segundo título europeu.



A segunda vez…



Em 2009/10, em mais um confronto com um conjunto inglês, a equipa portista também começou com um triunfo por 2-1, em 17 de fevereiro de 2010, com tentos de Silvestre Varela e do colombiano Radamel Falcao, contra um de Sol Campbell.



Os “dragões” foram para o Emirates, onde agora regressam, com vantagem mínima, que se revelou insignificante, já que os “gunners” golearam por 5-0, num jogo pautado pelo “hat-trick” do dinamarquês Nicklas Bendtner.



A terceira vez…



Em 2012/13, o FC Porto voltou a arrancar os “oitavos” com um triunfo tangencial em casa, este ainda melhor, por se tratar de um 1-0, perante o Málaga, graças a um tento de João Moutinho.



Os “dragões” pareciam lançados para os “quartos”, mas, em Espanha, os anfitriões ganharam por 2-0, com tentos de Isco (43 minutos) e Roque Santa Cruz (76), intermediados pela expulsão do médio portista Defour (49).



A quarta vez…



Para acontecer novo triunfo portista por um golo a abrir os “oitavos” foi preciso esperar por 2020/21 e nova visita de Cristiano Ronaldo, desta vez como jogador da Juventus, que caiu por 2-1 no Dragão, culpa dos tentos de Taremi e Marega.



O golo de Chiesa, já aos 82 minutos, inclinou o favoritismo para a “Juve”, que, em Turim, não conseguiu, no entanto, mais do que ganhar por 3-2, após prolongamento, sendo afastada pelo desempate por golos fora.



Em 9 de março de 2021, Chiesa “bisou” (49 e 63 minutos) e o francês Rabiot também marcou (117), mas a grande estrela da noite foi o médio portista Sérgio Oliveira, com um golo penálti (19) e outro de livre direto (115).



Três anos depois, o FC Porto volta a jogar a segunda mão dos oitavos da “Champions” defendendo uma vantagem caseira de um golo, num embate marcado para terça-feira, pelas 20h00, no Emirates Stadium, em Londres.