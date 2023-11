"Champions". Porto recebe Antuérpia a caminho dos "oitavos"

O vice-campeão português, que na ronda anterior venceu por 4-1 em Antuérpia, num encontro em que chegou ao intervalo a perder por 1-0, pode beneficiar do possível triunfo do FC Barcelona sobre o Shakhtar Donetsk para ficar em posição privilegiada na corrida aos "oitavos".O FC Porto ocupa o segundo lugar do grupo, a três pontos de distância do campeão espanhol e com três de vantagem sobre o detentor do título ucraniano, enquanto o Antuérpia ocupa o último lugar, ainda sem qualquer ponto conquistado.Em onda de problemas físicos continua o FC Porto, embora Zaidu esteja recuperado. A equipa treinada por Sérgio Conceição está privada de vários jogadores influentes, como Marcano, Wendell, Galeno e Iván Jaime.





Na constituição do "onze" para esta noite poderá haver espaço também para mudanças na frente, após exibições cinzentas neste setor na passada sexta-feira.





Na antevisão da partida o futebolista Pepê e o treinador Sérgio Conceição falaram da necessidade de melhorar a eficácia finalizadora da equipa.



A tarefa de Mark Van Bommel está mais complicada devido às ausências de Jean Butez e Toby Alderweireld, peças influentes. O guarda-redes espera o nascimento de um filho, enquanto o experiente belga juntou-se ao lote de lesionados, onde já fazia parte, por exemplo, Mandela Keita.





Na conferência de imprensa de lançamento da partida o técnico dos belgas salientou o valor da equipa portista.





O jogo tem o início marcado para as 20h00, no Estádio do Dragão, com arbitragem do italiano Maurizio Mariani.