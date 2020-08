Corona, o Melhor da Liga

O Prémio foi revelado no evento do sorteio das competições profissionais de futebol para a próxima época que decorreu, esta tarde e noite, nas Caves do Vinho do Porto, em Vila nova de Gaia, e foram revelados vários prémios e distinções face a uma época conturbada e afetada pela pandemia de covid-19.Entre os prémios destaque para o de Melhor Treinador para Sérgio Conceição.





De resto, o FC Porto destacou-se com vários atletas a serem distinguidos. O Golo do Ano foi atribuído a Zé Luís, do FC Porto, num golo de "bicicleta" diante do Paços de Ferreira.



E à quinta época no FC Porto, Corona, recebe a distinção de Melhor Jogador da I Liga, numa lista em que constavam nomes como Bruno Fernandes e Pizzi.



Foi igualmente anunciado que será no Estádio Municipal de Leiria que se joga a "final four" da Taça da Liga durante os próximos três anos. Depois de Braga, segue-se a cidade de Leiria num modelo ainda atípico para a época 2020/21, com oito clubes a lutar pelo acesso à "final four".