Danilo regressa ao boletim clínico do FC Porto

Danilo, que tem apresentado uma inflamação no joelho, tinha falhado as meias-finais com o Vitória de Guimarães, mas acabou por recuperar e jogar a final, em que saiu aos 75 minutos do jogo em que a sua equipa perdeu com o Sporting de Braga (1-0).

Hoje, os `dragões` regressaram aos treinos no Olival, e fora continuam Pepe, Nakajima e Zé Luís, que também falharam a `final four` em Braga e continuam em recuperação, com "tratamento e trabalho de ginásio".

A equipa portista, segunda classificada no campeonato, prepara a receção de terça-feira ao Gil Vicente, nono classificado, a contar para a 18.ª jornada da I Liga (20:15), num momento em que os `azuis e brancos` estão a 10 pontos do líder Benfica, mas com menos um jogo.

Após o treino de hoje, o treinador Sérgio Conceição voltou a não falar à imprensa, não realizando a habitual conferência de imprensa de antevisão dos jogos do campeonato.

No sábado, o técnico dos `dragões` também falhou a conferência depois da derrota na final da Taça da Liga, mas antes, na `flash interview`, disse que o seu lugar estava à disposição do presidente e que não existia união dentro do clube.