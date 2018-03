Dragões regressam ao trabalho sem Marega com rotura muscular

RTP Comentários 03 Mar, 2018, 16:19 | FC Porto

De acordo com o boletim clínico dos `dragões`, o avançado maliano, melhor marcador da equipa no campeonato, com 19 golos, fez apenas "tratamento", depois de sofrer uma "rotura muscular na face posterior da coxa direita".



A três dias do embate no reduto do Liverpool, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, também estiveram ausentes Alex Telles e Soares, ambos em "tratamento", e Danilo, que fez "tratamento e trabalho de ginásio".



Depois de reforçar a liderança do campeonato luso na sexta-feira, o FC Porto enfrenta na terça-feira uma missão impossível em Liverpool, depois de ter sido goleado no Dragão no jogo da primeira mão por 5-0.



Os comandados de Sérgio Conceição voltam a treinar no domingo, novamente no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, numa sessão à porta fechada que terá início às 11:00.