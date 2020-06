Eleições no FC Porto. José Fernando Rio quer uma academia para as modalidades

O FC Porto realiza eleições para os órgãos sociais do clube, relativas ao quadriénio 2020-2024, a 6 e 7 de junho (sábado e domingo), entre as 10h00 e as 19h00, no Dragão Arena.Ao ato eleitoral concorrem quatro listas: Lista A – Pinto da Costa; Lista B – Nuno Lobo; Lista C – José Fernando Rio; Lista D - Movimento “Por um Porto insubmisso, eclético e triunfante” (candidato apenas ao Conselho Superior), liderado por Miguel Brás da Cunha.Entrevistado pelo jornalista Fernando Eurico, José Fernando Rio, candidato à presidência do FC Porto, quer a criação de uma Academia para as modalidades de alto rendimento no clube azul e branco.O candidato pela Lista C à presidência do FC Porto, propõe a criação de uma academia para as modalidades de alto rendimento do clube azul e branco, "na qual serão implementadas metodologias de formação e desenvolvimento alicerçadas nas melhores práticas internacionais."O jurista, de 52 anos, trabalhou como comentador no Porto Canal e na RTP3 e foi o primeiro a declarar a intenção de entrar na corrida eleitoral, em 1 de março, propondo uma reestruturação da dívida, em cooperação com os vice-presidentes Miguel Magalhães e Nuno Nunes, assente na redução da folha salarial de jogadores e administradores.Sob o lema “Mudar para Vencer”, José Fernando Rio quer reforçar a representatividade nas instituições desportivas, centralizar direitos televisivos e fortalecer o ecletismo graças à aposta no futsal, à dinamização dos desportos femininos e à reativação do atletismo e do voleibol masculino, amparado por uma nova academia e outro pavilhão.Apologista de um clube com o mínimo de elementos comuns à SAD e sem trunfos revelados para ajudar a comandar o futebol, o ex-gestor escolheu mais 12 diretores, além de André Navarro de Noronha (Mesa da Assembleia Geral), José da Costa Veloso (Conselho Fiscal e Disciplinar) e Álvaro Teles de Menezes (Conselho Superior).