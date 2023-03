Evanilson sofre mialgia de esforço na coxa direita e volta a desfalcar FC Porto

De acordo com uma nota publicada pelo clube ‘azul e branco’ através do seu sítio oficial na Internet, o avançado brasileiro limitou-se a fazer tratamento durante a sessão matinal orientada por Sérgio Conceição, que continuou a estar privado de mais nove jogadores.



Diogo Costa, João Mário, João Marcelo e Pepe estão igualmente lesionados, enquanto Zaidu (Nigéria), Marko Grujić (Sérvia), Matheus Uribe (Colômbia), Stephen Eustáquio (Canadá) e Mehdi Taremi (Irão) ainda não voltaram das respetivas seleções nacionais.



Evanilson encara a quarta lesão na terceira época ao serviço do FC Porto, na qual soma oito golos em 31 encontros, após já ter debelado uma entorse no joelho esquerdo, uma lesão do ligamento lateral do joelho direito e um problema muscular na coxa esquerda.



Os ‘azuis e brancos’ voltam na quinta-feira ao Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, para prosseguir a preparação do jogo com o Portimonense, da 26.ª ronda do campeonato, previsto para domingo, às 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto.



O FC Porto ocupa o segundo lugar da prova, último de acesso direto à fase de grupos da edição 2023/24 da Liga dos Campeões, com 58 pontos, 10 abaixo do líder Benfica, mas dois acima do Sporting de Braga, que fecha o pódio, e oito do Sporting, quarto colocado, que tem menos um jogo