Fábio Silva renova pelo FC Porto até 2022 com cláusula de 125 milhões

O dirigente falou de cada um dos distinguidos com os prémios e, sobre Fábio Silva, que recebeu o Dragão de Ouro de Atleta Revelação do ano, anunciou o prolongamento de contrato do jogador de 17 anos, com um cláusula de rescisão de 125 milhões de euros.



"Fez questão de, antes de receber o galardão, renovar e prolongar o seu contrato com o FC Porto", revelou o dirigente, elogiando o jovem avançado dos “dragões”, mas sem detalhar a nova duração contratual.



A duração do contrato mantém-se até 2022, uma vez que Fábio Silva é menor de idade e não pode assinar por mais tempo.



O jovem extremo subiu esta temporada à equipa principal do FC Porto e foi pela mão de Sérgio Conceição que se estreou na formação principal azul e branca. Neste momento, o jogador de 17 anos leva 10 jogos disputados e dois golos marcados.