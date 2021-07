FC Porto 5 - 3 Lyon, jogo de apresentação

Pode seguir a reportagem aqui na Antena 1 do jogo entre o FC Porto e o Olympique Lyonnais com relato de Fernando Eurico, comentários de Vítor Martins e reportagem de Paulo Vidal.





Os 'dragões' adiantaram-se no marcador aos quatro minutos, com um golo de penálti de Sérgio Oliveira, ampliaram a vantagem por Fábio Vieira, aos 30, mas viram a equipa francesa empatar, com golos de Marcelo, aos 40, e Ekambi, aos 54.



Nos últimos minutos, o FC Porto regressou à vantagem, aos 79, com um golo de Pepe, mas no minuto seguinte Slimani fez o empate. A resposta da equipa de Sérgio Conceição foi rápida, com golos de Toni Martínez, aos 82, e Taremi, aos 84.



O FC Porto, que ainda não perdeu na pré-época, está a preparar o arranque da nova época, com o primeiro jogo oficial agendado para 08 de agosto, na receção ao Belenenses SAD, da primeira jornada da I Liga.



c/Lusa