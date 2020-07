FC Porto campeão: FC Porto `estanca` Benfica com segundo título em três anos

Precisamente com a enorme colaboração dos ‘encarnados’, que, depois de vencerem 18 dos primeiros 19 jogos, apenas ganharam três dos seguintes 13, os ‘dragões’ chegaram ao 29.º cetro dois anos após evitarem o ‘penta’ do clube da Luz.



Com um triunfo caseiro sobre o Sporting (2-0), que valeu o pleno de vitórias entre os ‘grandes’ – como o FC Porto de José Mourinho (2002/03) e o Benfica de Jimmy Hagan (1971/72), os ‘azuis e brancos’ puderam festejar hoje um título que lhes permite igualar o registo nos últimos 10 anos.



Desde 2010/11, o FC Porto soma os mesmos cinco cetros dos ‘encarnados’, face aos triunfos de 2010/11, com André Villas-Boas, 2011/12 e 2012/13, ambos com Vítor Pereira, e 2017/18 e, agora, 2019/20, os dois com Sérgio Conceição ao ‘leme’.



Os ‘dragões’ venceram depois de recuperarem de uma desvantagem de sete pontos, precisamente o cenário oposto ao da época passada, em que desperdiçaram o mesmo avanço para o Benfica, de Bruno Lage, que, num ano, passou de ‘herói’ a ‘vilão’ e foi despedido.



O 29.º cetro reforça o segundo posto dos portistas no ‘ranking’ do campeonato, a sete títulos dos ‘encarnados’ – em 2012/13, estiveram a cinco – e já com mais 11 do que o Sporting, que parou nos 18 em 2001/02 e somou a 18.ª época de ‘seca’.



Desde então, reina o FC Porto, com 11 títulos, contra sete do Benfica, que totaliza 37, num campeonato que, em 18 anos, só conheceu dois vencedores.



A supremacia dos ‘dragões’, com uma percentagem de títulos superior a 50%, pode ser puxada bem mais atrás, com 16 títulos em 26 épocas, desde 1994/95, 18 em 29, desde 1991/92, 22 em 36, desde 1984/85 ou 24 em 43, desde 1977/78.



Nessa temporada, os ‘dragões’, do malogrado José Maria Pedroto quebraram uma série de 18 anos sem conquistar o título, mas, recuando até 1973/74, o FC Porto ainda soma mais de metade dos campeonatos: 24, em 47.



Os ‘azuis e brancos’ somam mais cetros do que todos as outras equipas nas derradeiros 47 edições e ainda prevalecem recuando às 55, mais precisamente até 1965/66: os mesmos 24 títulos, contra 23 do Benfica e ‘residuais’ cinco do Sporting e um do Boavista, que em 2000/01 entrou para a história com o quinto campeão.



Os ‘encarnados’ precisam de entrar na ‘máquina do tempo’ e recuar até 1964/65 para igualarem os portistas (nos 24 títulos) e mais um ano, até 1963/64, para comandarem (25-24).



Os anos 60 do século passado representam, aliás, a grande década do Benfica, com oito títulos nacionais e, especialmente, duas vitórias na Taça dos Campeões (1960/61 e 1961/62) e mais três presenças em finais (1962/63, 1964/65 e 1967/68).



Por seu lado, o FC Porto, e apesar de até ter conquistado o campeonato inaugural (1934/35), conta apenas cinco cetros – também venceu em 1938/39, 1939/40, 1955/56 e 1958/59 - nas primeiras 43 edições, até 1976/77.