FC Porto eleições. Villas-Boas esclarece a renegociação da dívida

”, referiu o ex-treinador da equipa de futebol azul e branca, em entrevista à agência Lusa.No primeiro semestre do exercício em vigor, que finalizou em 31 de dezembro de 2023, a SAD chefiada por Pinto da Costa, líder do clube desde 1982 e opositor eleitoral de Villas-Boas, averbou 512,7 milhões de euros (ME) de passivo e 223,1 ME de dívida financeira.”, analisou.Crítico de um “cenário financeiro triste”, o ex-treinador ficou surpreso por ter reparado ao longo dos seus contactos exploratórios numa “ineficiência do uso de mercado” pela SAD, que “é revelador da indiferença para com o mercado internacional e de uma proteção de interesses próprios cada vez mais evidente e bem explanada” na lista de Pinto da Costa.”, lamentou, projetando um “caminho longo e penoso”.Além da “obrigação e necessidade” em efetuar uma “reestruturação financeira profunda”, assente na redução de custos operacionais, na subida de receitas e na renegociação de prazos e serviço da dívida, há “desafios enormes na tesouraria imediata” para enfrentar.”, disse.O antigo internacional espanhol Andoni Zubizarreta foi opção exclusiva de André Villas-Boas para diretor desportivo do FC Porto, assegura o candidato da lista B.”, admitiu o ex-treinador da equipa de futebol ‘azul e branca’, em entrevista à agência Lusa.Villas-Boas trabalhou com o ex-guarda-redes de Alavés, Athletic Bilbao, FC Barcelona ou Valência de 2019 a 2020, quando estava no comando dos franceses do Marselha, último dos sete clubes por si orientados em pouco mais de uma década como técnico principal.





Aproveitar sinergias entre futebol e futsal



A exploração das sinergias entre futebol e futsal diferencia-se nos desígnios desportivos de André Villas-Boas, candidato à presidência do FC Porto nas eleições de sábado, visando a médio prazo a criação de uma equipa sénior nas quadras.



"O que acontece é que, em determinados escalões, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) permite a partilha de licença. Se enriquecermos os plantéis com alguns atletas que comecem desde logo a especializar-se no futsal, podemos a médio prazo, quando estiver concluída a construção das infraestruturas, ter lançadas todas as bases formativas nessa vertente para chegarmos aos seniores com um verdadeiro sentido de pertença FC Porto", referiu o ex-treinador da equipa de futebol azul e branca.



A partir da próxima época, o programa da lista B deseja o desenvolvimento de jovens em paralelo no futebol e futsal até aos 12 anos, e o estudo para a implementação a solo dos escalões de sub-15 e sub-17, enquanto a entrada no patamar sénior evoluirá em função das obras do centro de alto rendimento para as equipas profissionais portistas, no Olival.