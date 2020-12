FC Porto garante "oitavos" da Champions

A equipa de Manchester foi incansável a tentar o golo, o que podia ter acontecido por mais de uma vez no primeiro tempo.



O FC Porto soube gerir o empate sem golos até ao intervalo num jogo da quinta jornada do Grupo C da Liga dos Campeões de futebol .





Após o regresso, mais do mesmo. O City instalou-se no meio campo azul e branco pressionando a equipa da casa, que tinha interesse no empate.





Marchesín ia fazendo defesas quase impossíveis. Numa delas o City marcou por Gabriel Jesus mas o golo foi invalidado.





Resultado final em branco e passagem do FC Porto aos "oitavos" da Champions.





O FC Porto alcança os oitavos de final pela 12.ª vez na sua história, perante um adversário que foi o primeiro do grupo e que também já passou à fase seguinte da Champions.





O Manchester City, com Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva a titulares, fez os 10 pontos e o FC Porto ficou a três.





No outro jogo do grupo, o Marselha, de André Villas-Boas, venceu o Olympiacos, treinado por Pedro Martins, por 2-1. A equipa grega está em terceiro com três pontos, os mesmos que somam os franceses no quarto lugar.