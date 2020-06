FC Porto perde com Famalicão e fica com liderança em risco

No regresso da competição, após quase três meses de paragem, devido à covid-19, os famalicenses marcaram por Fábio Martins (48) e Pedro Gonçalves (78), com os `dragões` ainda a empatarem por Corona (74).

Com esta derrota, o FC Porto, que vinha de sete jogos sem perder, mantém-se na liderança, com 60 pontos, mais um do que o Benfica, que na quinta-feira recebe o Tondela. O Famalicão sobre provisoriamente ao quinto lugar, com 40.

Veja o resumo da partida: