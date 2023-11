FC Porto perde com o Montpellier na "Champions" de andebol

Os comandados de Carlos Resende conseguiram manter o resultado nivelado no primeiro tempo, mas a segunda metade acabou por ser sentenciadora a favor dos franceses, que tiveram no ponta sueco Lucas Pellas o seu "talismã", com nove tentos em 11 tentativas.No começo da segunda volta do Grupo B da Liga dos Campeões, os "dragões" procuravam regressar aos triunfos europeus diante de um adversário teoricamente favorito, os franceses do Montpellier, que já tinham demonstrado uma clara superioridade no anterior duelo entre as duas equipas a 15 de novembro (35-24).O FC Porto, que, na atual edição da competição, apenas saiu derrotado pelo FC Barcelona no seu reduto, encarava a partida vindo de uma vitória confortável frente ao Belenenses (38-25), após a difícil série de duas derrotas consecutivas (Sporting e a primeira partida com o Montpellier), e procurava manter a senda positiva.Por sua vez, os gauleses, que ocupam o segundo lugar do campeonato francês, depois de, no passado sábado, terem deixado escapar a vitória pela primeira vez na prova interna, com o Saint-Raphaël (34-34), precisavam de reagir ao desaire na deslocação a Portugal.Este resultado deixa o FC Porto no sexto lugar do grupo, com seis pontos, ao passo que os franceses estão em quarto, com oito.