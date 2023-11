FC Porto perde para a Liga dos Campeões de andebol

Rémi Desbonnet, com nove defesas (30% eficácia) e dois golos, foi o homem do jogo, e Sebastian Karlsson, com dez golos, o melhor marcador. Do lado do FC Porto, Ignazio Plaza chegou aos quatro golos.







O resultado deixa o FC Porto no sexto lugar do grupo, com os mesmos seis pontos que o quinto, que é o Montpellier.Com metade dos jogos já disputados, ambas as equipas estão dentro do grupo das que rumam aos play-off de acesso aos quartos de final.O próximo jogo do FC Porto está marcado para 23 de novembro, no Dragão Arena do Porto, novamente contra o Montpellier.