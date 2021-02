FC Porto procura retomar `trilho` das vitórias em dérbi com Boavista

Após empates com Belenenses SAD (0-0) e Sporting de Braga (2-2), os ‘dragões’ (40 pontos), que ocupam o segundo posto, viram aumentar para oito pontos a desvantagem para os ‘leões’ (48), que apenas jogam na segunda-feira, diante do Paços de Ferreira.



Em caso de triunfo, a formação comandada por Sérgio Conceição, que vem de outra igualdade com os minhotos (1-1), mas para a Taça de Portugal, não só reduz a margem para o Sporting, como aumenta a vantagem sobre Sporting de Braga (37) e Benfica (37), que entram em campo no domingo.



Pela frente, a partir das 20:30, o FC Porto terá um Boavista que segue em 16.º lugar, com 14 pontos, e que vem de desaires com Gil Vicente e Nacional.



De resto, os madeirenses, nonos classificados, vêm numa série de quatro partidas sem perder e, às 15:30, recebem o lanterna-vermelha Farense, formação que segue em percurso inverso e que não vence há quatro encontros.



A partir das 18:00, o Vitória de Guimarães recebe o Rio Ave, numa partida que poderá permitir aos vimarenenses ficarem a um ponto do Paços de Ferreira, quinto colocado. Contudo, os vila-condenses vêm moralizados pelo primeiro triunfo sob o comando de Miguel Cardoso, perante o Tondela (2-1).



A 19.ª jornada abriu na sexta-feira, com o Famalicão a empatar em casa frente ao Belenenses SAD (0-0).



Programa da 19.ª jornada:



- Sexta-feira, 12 fev:



Famalicão - Belenenses SAD, 0-0



- Sábado, 13 fev:



Nacional – Farense, 15:30



Vitória de Guimarães - Rio Ave, 18:00



FC Porto – Boavista, 20:30



- Domingo, 14 fev:



Portimonense - Gil Vicente, 15:00



Santa Clara - Sporting de Braga, 16:30 locais (17:30, horas de Lisboa)



Moreirense – Benfica, 20:15



- Segunda-feira, 15 fev:



Sporting - Paços de Ferreira, 20:15



- Terça-feira, 16 fev:



Tondela – Marítimo, 17:45