FC Porto prossegue preparação para a Madeira sem Danilo e com o `B` Fernando Fonseca

Lusa 04 Mai, 2017, 16:18 | FC Porto

De acordo com a nota publicada no sítio dos `dragões`, o médio Danilo, suturado com nove pontos no joelho esquerdo, após o jogo com o Feirense (0-0), que o levou a falhar a deslocação a Chaves (0-2), fez tratamento e trabalho de ginásio.

Com o médio Danilo a ser o único a constar do boletim clínico dos portistas e fora de hipóteses para o jogo com o Marítimo, com início às 20:30 de sábado, o treinador Nuno Espírito Santo chamou aos trabalhos do plantel principal Fernando Fonseca, da equipa `B`.

A preparação para o jogo no Estádio dos Barreiros, no Funchal, continua na sexta-feira, no Olival, com uma sessão à porta fechada, que terá início pelas 10:00. Durante a tarde, a comitiva portista viaja para a Madeira.

A três jornadas do termo do campeonato da I Liga, e ainda com nove pontos em disputa, o FC Porto segue na segunda posição, a três pontos do líder Benfica (com vantagem para os portistas no `goal-average`), enquanto o Marítimo é sexto, a 25 pontos.