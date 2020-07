FC Porto recebido em euforia no Estádio do Dragão por centenas de adeptos

Centenas de adeptos receberam hoje, em euforia, o autocarro do FC Porto junto ao Estádio do Dragão antes do jogo com o Sporting, da 32.ª jornada da I Liga de futebol, no qual os ‘dragões’ podem sagrar-se campeões.