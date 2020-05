FC Porto renovou com guarda-redes Ricardo Silva

O guarda-redes, de 21 anos, jogou pelos "dragões" em todos os escalões da formação e na atual época defendeu a baliza da equipa B na II Liga em 17 jogos, mas também na Premier League International Cup (3 jogos).



O jogador, em declarações ao site do clube, revelou-se satisfeito com a renovação e salientou o desejo de poder representar a equipa principal azul e branca.



"É sempre um sentimento muito bom renovar com o clube que eu amo. É uma motivação enorme para voltar a jogar e espero que seja o mais breve possível", começou por dizer Ricardo Silva, que acrescentou: "O meu objetivo é defender a baliza deste clube no Estádio do Dragão e vou trabalhar muito para isso. Podem esperar o de sempre: trabalho e dedicação. Vou dar o máximo por este clube".



Ricardo Silva faz um balanço positivo da época que já terminou, devido à pandemia da covid-19.



"Acho que foi uma época muito importante para a equipa, com jogos de bom nível. Espero poder repeti-los na próxima época", concluiu.