FC Porto soma duas vitórias e um empate na receção ao Arsenal

Na primeira ocasião, na sexta e última jornada do Grupo G, o "nulo" até teve sabor a vitória, já que valeu o apuramento para os oitavos de final, fase em que os "dragões" seriam eliminados pelos também londrinos do Chelsea, de José Mourinho.Depois da saborosa igualdade, o FC Porto impôs-se, de facto, aos "gunners" no segundo embate caseiro, em 2008/09, novamente na sexta e última jornada da fase de grupos, num embate em que estava em jogo o primeiro lugar do Grupo G.Os "dragões", que tinham sido goleados em Londres por 4-0, precisavam de vencer para "roubar" o primeiro posto aos londrinos e conseguiram-no, com tentos do central internacional luso Bruno Alves, aos 39 minutos, e do argentino Lisandro López, aos 54.





Na época seguinte, os dois clubes voltaram a encontrar-se, mas já nos oitavos de final e, uma vez mais, o FC Porto impôs-se no Dragão, com tentos de Silvestre Varela, aos 11 minutos, e do colombiano Radamel Falcao, aos 51.



Pelo meio, aos 18 minutos, o central Sol Campbell faturou para os ingleses, no golo que então valia a dobrar em caso de empate na eliminatória, mas que acabou por se revelar irrelevante, já que os "gunners" golearam em casa por 5-0.





No total das 23 visitas de ingleses, os "dragões" ainda têm, porém, uma ligeira vantagem, ao somarem oito vitórias, oito empates e sete derrotas, com 28 golos marcados e 27 sofridos.



A 24.ª receção do FC Porto a um clube inglês, e quarta ao Arsenal, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, realiza-se na quarta-feira, a partir das 20h00, no Estádio do Dragão.