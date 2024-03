FC Porto tenta segurar no Emirates vantagem tangencial conseguida no Dragão

Para selar uma 12.ª presença no ‘top 8’ da principal prova europeia de clubes, repetindo 1986/87, 1990/91, 1992/93, 1993/94, 1996/97, 1999/00, 2003/04, 2008/09, 2014/15, 2018/19 e 2020/21, os ‘dragões’ têm de ser bem mais competentes do que na última viagem ao Emirates, há 14 anos.



Em 2009/10, igualmente nos ‘oitavos’ da ‘Champions, o FC Porto também venceu em casa por um golo (2-1) e, depois, ‘despistou-se’ em Londres, vergado a uma goleada por 5-0, para a qual muito contribuiu o ‘hat-trick’ do dinamarquês Nicklas Bendtner.



Desta vez, o jogo do Dragão acabou com triunfo dos portistas por 1-0, selado já nos descontos, aos 90+4 minutos, pelo brasileiro Galeno, que, entretanto, já elevou ainda mais o moral, com ‘bis’ e assistência no 5-0 ao Benfica.



Os ‘dragões’, que deram sequência em Portimão, na sexta-feira, com um triunfo por 3-0, à goleada face ao rival da Luz, apresentam-se, assim, moralizados na capital inglesa, em busca de somar a primeira presença nos ‘quartos’ desde 2020/21.



Há três anos, o FC Porto também só conseguiu vencer em casa a Juventus por 2-1 e partiu para a segunda mão numa situação pouco cómoda, mas acabou por prevalecer em Turim, face ao conjunto em que então militava Cristiano Ronaldo, ao perder por 3-2, após prolongamento, valendo os golos fora, que já não desempatam.



Os comandados de Sérgio Conceição voltam a não ser favoritos, também pelo seu histórico em solo inglês, onde somam três empates e 19 derrotas, em 22 jogos - não entra nestes contas o triunfo fora por 1-0 sobre o Chelsea, pois o jogo foi em Sevilha.



Mais do que a história, o FC Porto tem de se preocupar com a qualidade do Arsenal, equipa muito forte no seu reduto, onde esta época já ‘tombaram’, em jogos da Premier League, o Manchester City (1-0) e o Liverpool (3-1).



O registo dos ‘gunners’ em casa na ‘Champions’ é também impressionante: na fase de grupos, bateram sucessivamente os neerlandeses do PSV Eindhoven por 4-0, os espanhóis do Sevilha por 2-0 e os franceses do Lens por 6-0.



No total, o conjunto comandado pelo basco Mikel Arteta soma 14 triunfos em 18 jogos caseiros, sendo que o Fulham, de Marco Silva, e o Tottenham empataram 2-2 e o West Ham e o Liverpool, este último para a Taça de Inglaterra, ganharam por 2-0.



Em relação ao ‘ensaio geral’, e enquanto o FC Porto, terceiro da I Liga, triunfou sem problemas em Portimão, na sexta-feira, o Arsenal sofreu para superar no Emirates o Brentford por 2-1, no sábado, valendo o golo do alemão Kai Havertz, aos 86 minutos.



Com este resultado, os ‘gunners’ colocaram-se, à condição na liderança da Premier League, um ponto à frente do Liverpool e dois do Manchester City, que hoje se defrontam em Anfield.



O encontro entre o Arsenal e o FC Porto, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, está marcado para terça-feira, no Emirates Stadium, em Londres, a partir das 20:00.





Depois do triunfo caseiro sobre o Arsenal por 1-0, em 21 de fevereiro, os ‘dragões’ qualificam-se se replicarem as igualdades face a Manchester United (1-1 em 2003/04 e 2-2 em 2008/09) e Liverpool (0-0, em 2017/18), sempre na ‘Champions’.

Costinha selou o 1-1 de 2003/04, que, depois do 2-1 no Dragão, colocou o FC Porto nos ‘quartos’, e Cristian Rodríguez e Mariano González faturam no 2-2 de 2008/09, que não deu para seguir para as ‘meias’ por culpa, uma semana depois, do ‘golão’ de Cristiano Ronaldo no Dragão, onde os ‘red devils’ triunfaram por 1-0.Mais recentemente, há seis anos, os ‘dragões’ também conseguiram empatar, a zero, no mítico Anfield Road, mas já aí chegaram sem qualquer hipótese de atingir os ‘quartos’, uma vez que tinham sido goleados no Dragão por 5-0.Além destes resultados, o FC Porto forçará o prolongamento no caso de repetir o 0-1 com o Newcastle (1969/70), no primeiro jogo em Inglaterra, o 1-2 (2006/07) e o 0-1 (2009/10) com o Chelsea e o 0-1 com o Leicester (2016/17).Na história europeia dos ‘dragões’, há ainda uma vitória fora com ingleses, mas conseguida em Espanha, mais propriamente, em Sevilha, onde os ‘dragões’ perderam a primeira mão dos ‘quartos’ por 2-0 e venceram a segunda por 1-0, esta fora, no ‘papel’, com um inconsequente ‘golão’ de Taremi, já a acabar (90+4 minutos).Apenas em solo inglês, o registo é de três empates e 19 derrotas, 15 das quais por dois ou mais golos, que, replicadas na terça-feira, significam o adeus portista à ‘Champions’.Tirando o jogo da ‘estranha’ eliminatória realizada em Sevilha, culpa da pandemia da covid-19, o FC Porto soma o tal ‘irrelevante’ empate em Liverpool e oito derrotas nos últimos nove jogos, depois do 2-2 de Old Trafford, em 2008/09.Nestes 15 anos, os ‘dragões’ só conseguiram marcar um mísero golo em Inglaterra, no desaire por 3-1 com o Manchester City, em 2020/21, pelo colombiano Luiz Díaz, na primeira jornada do Grupo C da ‘Champions’, contra um total de 20 sofridos.O Arsenal, que o FC Porto agora reencontra, foi o responsável pela maior derrota, ao golear por 5-0, na segunda mão dos ‘oitavos’ da ‘Champions’ de 2009/10, depois de, como agora, ter perdido tangencialmente no Dragão, então por 2-1.Antes, a formação londrina já tinha batido mais duas vezes em casa os ‘dragões’, sempre na fase de grupos da ‘Champions’, por 2-0 em 2006/07 e por 4-0 em 2008/09.No total dos 23 jogos fora com equipas inglesas, e incluindo o jogo de Sevilha, o FC Porto soma uma vitória, três empates e 19 derrotas, com 12 golos marcados e 56 sofridos.

