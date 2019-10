FC Porto volta a vencer Liepaja e passa à segunda ronda da UEFA Youth League

Após o triunfo por 4-2 no Olival, depois dos ‘dragões’ liderarem por quatro golos de vantagem, o sonho do Liepaja de afastar o campeão da Europa durou somente cerca de meia hora, perante um adversário muito superior.



O sonho dos anfitriões começou a ruir aos 28 minutos, com o tento de Afonso Sousa, que bisaria aos 70.



Fábio Vieira, aos 78, faria o definitivo 3-0, na conversão de uma grande penalidade: os dois atletas já tinham marcado na primeira mão, tal como Gonçalo Borges e Vítor Ferreira.



Os ‘dragões’, que disputam a competição através do ‘caminho dos campeões’ – a equipa sénior está na Liga Europa e não a dos Campeões – encontrarão agora o NK Domzale, da Eslovénia, que afastou os romenos do FC Viitorul, com 2-0 em casa, depois de um ‘nulo’ fora.



Se passar a segunda ronda, o FC Porto juntar-se-á às equipas da fase de grupos quando estiver em causa um lugar nos oitavos de final.



O vencedor de cada ‘poule’ apura-se diretamente e o segundo colocado vai disputar um ‘play-off’ com as equipas provenientes do ‘caminho dos campeões’.