Guarda-redes Diogo Costa desfalca FC Porto com rotura muscular

Habitual titular da baliza 'azul e branca' e da seleção nacional, o 'guardião', de 24 anos, falhou o treino matinal orientado pelo treinador Sérgio Conceição, no Olival, passando a acompanhar Samuel Portugal, Fábio Cardoso, Iván Marcano e Zaidu no boletim clínico.



Diogo Costa desfalcará o FC Porto na receção ao Vitória de Guimarães, na quarta-feira, para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, duas semanas depois de os 'dragões' terem triunfado no terreno dos minhotos (1-0), com Cláudio Ramos na baliza.



Sem qualquer jogo realizado na prova 'rainha' nas últimas duas épocas, Diogo Costa foi lançado em dose dupla na atual edição, contra os três duelos de Cláudio Ramos, que se tornou opção preferencial de Sérgio Conceição nesta competição em 2022/23.



O FC Porto, detentor do cetro, encara o Vitória de Guimarães, vencedor em 2012/13, na quarta-feira, às 20:15, no Estádio do Dragão, no Porto, num duelo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal dirigido por Artur Soares Dias, da associação do Porto.



O vencedor da eliminatória marcará encontro com o Sporting, líder isolado da I Liga, na decisão da 84.ª edição da competição, em 26 de maio, no Estádio Nacional, em Oeiras.