I Liga: FC Porto parte com `trunfo` da estabilidade para defender títulos

A entrada direta na fase de grupos na Liga dos Campeões, com um prémio associado de cerca de 40 milhões de euros (ME), desafogou os cofres dos ‘dragões', que aliando a receita da venda do jovem Fábio Silva, aos ingleses do Wolverhampton, também por 40 ME, ficam menos pressionados a vender os seus ativos.



Assim, e apesar de jogadores como Alex Telles, Jesus Corona, Danilo ou Marega continuarem a ser alvo do interesse de outros clubes, podendo alguns sair até ao fecho do mercado, em 06 outubro, parece certo que o técnico Sérgio Conceição não estará forçado a operar uma reformulação tão extensa no plantel como em épocas anteriores.



No entanto, precavendo necessários ajustes, os ‘azuis e brancos' já foram garantindo alguns reforços no mercado nacional, como o avançado iraniano Taremi (ex-Rio Ave), o guarda-redes Cláudio Ramos (ex-Tondela) ou os defesa Zaidu (ex-Santa Clara) e Carraça (ex-Boavista), mas também seguindo a sua política de prospeção de talentos na América do Sul, contratando o avançado brasileiro Evanilson (ex-Fluminense).



A essas entradas, que representaram, um investimento inferior a 20 ME, poderão, ainda, juntar-se mais alguns elementos para a defesa e para o ataque, tendo sido mencionado o interesse na contratação do ponta-de-lança espanhol Toni Martinez, do Famalicão, e um eventual regresso do central Nicolas Otamendi, que está no Manchester City.



Ainda por definir parece estar a situação dos avançados Aboubakar, Zé Luís ou Soares, que, não estando num lote de ‘indiscutiveis' e tendo pretendentes no estrangeiro, poderão não continuar na cidade Invicta, embora se mantenham a evoluir com o plantel.



Sérgio Conceição parte para a sua quarta época no comando da equipa, com o objetivo de revalidar os títulos da I Liga e também da Taça de Portugal, complementado o desempenho interno com as ambições na Liga dos Campeões, na qual a meta tem sido a passagem da fase de grupos para as rondas a eliminar.



Nos seis jogos de preparação efetuados durante a pré-epoca, a equipa somou cinco vitórias (Rio Ave B, Académica Coimbra, Tondela, Farense e Nacional) e uma derrota (frente à Oliveirense), que foram servindo de ensaios para estreia na I Liga, já este sábado, em casa frente ao Sporting de Braga.



Em 20 de outubro, os ‘dragões' arrancam a sua participação na Liga dos Campeões, e apesar da composição dos grupos ainda não estar definida, o FC Porto já sabe que evita os cabeças de série Liverpool, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus, Bayern Munique, Zenit São Petersburgo e Sevilha.