István Kovács arbitra o FC Porto-Shakhtar Donetsk

O árbitro romeno, de 39 anos, terá Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene como assistentes, enquanto Marcel Birsan desempenhará a função de quarto árbitro. Já Massimiliano Irrati será o VAR do desafio.





Os "dragões" precisam apenas de um empate na receção ao Shakhtar Donetsk para seguirem para os oitavos de final da "Champions", num grupo em que os espanhóis do FC Barcelona já garantiram o apuramento.



Com as duas equipas com os mesmos nove pontos no Grupo H, o FC Porto tem a vantagem de ter vencido o Shakhtar fora no primeiro jogo (3-1), sendo o confronto direto o primeiro critério de desempate caso exista uma igualdade de pontos.



O jogo entre o FC Porto e o Shakhtar Donetsk está agendado para quarta-feira, pelas 20h00, no Estádio do Dragão.