Jorge Amaral explica deslizes do FC Porto

O ex-jogador azul e branco, em declarações ao jornalista Eduardo Gonçalves, admitiu: “A culpa não pode morrer solteira” e apontou as duas causas iniciais que não permitiram à equipa dos azuis e brancos chegar à liderança do campeonato.



Nesta altura FC Porto e Benfica estão separados por três pontos a quatro jornadas do final da competição.



Num primeiro momento Jorge Amaral recordou o empate cedido no Dragão com o V. Setúbal: “Nesse jogo ficaram três penáltis por marcar a favor do FC Porto e uma segunda parte da equipa menos conseguida”.



Num segundo momento o ex-futebolista explicou o empate em Braga: “Com uma arbitragem péssima”.



Tudo somado chegou ao jogo de ontem (domingo) frente ao Feirense e a um novo empate assim analisado: “Uma equipa (FC Porto) psicologicamente afetada, sobretudo, nas zonas de construção e finalização. As ausências de Brahimi e Corona e a deslocação de André Silva para zonas laterais do campo onde lhe falta confiança”.



Agora a quatro jornadas do final o que se pode esperar da equipa? Jorge Amaral respondeu com uma indireta dirigida ao Benfica: “Não estou a ver o Benfica dentro e fora do campo a permitir que possa acontecer uma reviravolta”.



O futuro imediato do FC Porto passa pelo jogo em Chaves e Jorge Amaral lembrou: “As ausências de Felipe, Brahimi e Corona minimizam a equipa.”.



Mas o antigo guarda-redes não se esqueceu de deixar algumas críticas para o interior da equipa: “As contratações de Depoitre e Adrien Lopes foram erradas e apesar do treinador Nuno Espírito Santo ter margem para continuar precisa de refletir sobre alguns erros e demasiado conservadorismo nas opções”.