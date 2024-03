LC. "Dragões" fecham com lucro de 63,5 milhões de euros

Depois do triunfo por 1-0 no Dragão, os "dragões" só caíram no Emirates nos penáltis (2-4), depois de uma derrota por 1-0 após prolongamento, mantendo, assim, o total que tinha garantido com o apuramento para os oitavos de final, ao ser segundo classificado do Grupo H, atrás do FC Barcelona.



Face ao 10.º posto entre os 32 participantes na fase de grupos, os "dragões" arrancaram, desde logo, com 41,791 ME, 15,64 pela presença e 26,151 pelo ranking.



Na fase de grupos, o FC Porto aumentou esse montante com as quatro vitórias conquistadas, que lhe valeram mais de 12,1 ME, (mais precisamente 12.178.947 euros), 11,2 ME diretamente pelos triunfos e 978.947 euros pelo remanescente dos empates.



Com o segundo lugar do Grupo H e consequente apuramento para os oitavos de final, os "dragões" garantiram mais 9,6 ME, totalizando 63.569.947 euros.



O FC Porto tinha terça-feira à disposição mais 10,6 ME, mas não os conseguiu conquistar, sendo que, seguindo em frente, ainda teria ao alcance mais 32,5 ME - 12,5 ME pelas meias-finais, mais 15,5 ME pela final e ainda mais 4,5 ME pelo título.